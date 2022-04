Cinéco – Festival jeune public Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Salle Stevenson Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard L’équipe de Cinéco a le plaisir de proposer une sélection de films jeune public. Au programme – “La traversée” le 22 avril à 18h et le 10 mai à 21h – “Monte là-dessus” ciné-concert le 25 avril à 21h – “Jardins enchantés” le 26 avril à 18h – ” Wendy” le 26 avril à 21h – “Les voisins de mes voisins sont mes voisins” le 29 avril à 18h – “Maman pleut des cordes” le 3 mai à 17h – “Belle” le 3 mai à 21h – “Icare” le 6 mai à 18h – ” La traversés” le 10 mai à 21h * Infos pratiques – A St Jean du Gard – Salle Stevenson – Tarifs à partir de 2 € +33 4 66 45 94 41 http://www.cineco.org/ Droits libres

dernière mise à jour : 2022-04-15 par CEVENNES TOURISME Gard TourismeGard Tourisme

