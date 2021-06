SaumaneSaumane Saumane Saumane CINéCO – Effacer l’historique Saumane Saumane SaumaneSaumane Catégories d’évènement: Gard

Saumane

CINéCO – Effacer l’historique Saumane Saumane, 19 août 2021-19 août 2021, SaumaneSaumane. CINéCO – Effacer l’historique 2021-08-19 – 2021-08-19

Saumane Gard Saumane Saumane Gard Saumane Effacer l’historique – billeterie à partir 21h15 séance à 21h45 (en extérieur) 2020 – 01h46min – Comédie – FranceDe : Gustave Kervern, Benoit DelepineAvec : Vincent Lacoste, Corinne Masiero, Denis Podalydes, Blanche GardinDans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique… http://www.cineco.org/ Effacer l’historique – billeterie à partir 21h15 séance à 21h45 (en extérieur) 2020 – 01h46min – Comédie – FranceDe : Gustave Kervern, Benoit DelepineAvec : Vincent Lacoste, Corinne Masiero, Denis Podalydes, Blanche GardinDans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique… Droits libres

Détails Catégories d’évènement: Gard, Saumane Étiquettes évènement : Autres Lieu Saumane Saumane Adresse Ville SaumaneSaumane lieuville 44.11859#3.76331