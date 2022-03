Cinéco à St Jean du Gard en mars 2022 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 1 mars 2022, Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard.

– Mardi 01 Mars 2022 : « Encanto » et « Mes frères et moi » Deux séances : 18h00 – « Encanto » : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé « Encanto ». Durée : 01h43min 19h00 – « Mes frères et moi » : Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Durée : 01h48min – Vendredi 4 Mars 2022 : « Encanto » 21h00 – « Encanto » : Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé « Encanto ». Durée : 01h43min – Mardi 08 Mars 2022 : « Compartiment n°6 » 20h30 – Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Durée : 01h47min – Vendredi 11 Mars 2022 : « Tre Piani » 21h00 – Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin… Durée : 01h59min – Mardi 15 Mars 2022 : « Eiffel » 20h30 – Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris. Durée : 01h49min – Vendredi 18 Mars 2022 : « Compartiment n°6 » 21h00 – Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Durée : 01h47min – Mardi 22 mars 2022 : « Une jeune fille qui va bien » 20h30 – Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse. Durée : 01h38min – Vendredi 25 Mars 2022 : « Le sommet des dieux » 21h00 – A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Durée : 01h30min -Mardi 29 Mars 2022 : « First Cow » 21h00 – Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets.Durée : 02h02min *Infos pratiques : – Rendez-vous les mardis et vendredis de Mars 2022- Où? : Salle Stevenson à St Jean du Gard- Quand? : 20h30 les mardis et 21h00 les vendredis- Tarifs : 6€ adulte, 4€ enfant et 18€ abonnement 4 films- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 45 94 41 ou sur le site : www.cineco.org

+33 4 66 45 94 41 http://www.cineco.org/

