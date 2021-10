Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris CinéClub : « Providence » d’Alain Resnais Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 5 avril 2022

Alain Resnais nous plonge dans les fantasmes et le processus de création d’un vieil écrivain qui convoque ses proches pour trouver l’inspiration de son prochain roman. Le film « Providence » est une descente dans les parties sombres de l’âme humaine. Le film Synopsis : Le film décrit le processus de la création littéraire. Une partie de l’histoire se déroule dans l’imagination de Clive Langham, un écrivain célèbre qui sait qu’il va mourir et qui, la veille de son soixante-dix-huitième anniversaire, élabore sa dernière oeuvre, un récit dans le quel il parle de lui-même, de ses souvenirs, et dont les principaux personnages sont les membres de sa famille. Les liens et les divergences qui existent entre l’art et la vie sont révélés. Mais croyant peindre les autres, il s’est peint lui-même, mettant à jour certains aspects cachés de sa personnalité. Durée : 1h50 Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnels ayant participé aux films : réalisateurs, acteurs, décorateurs… En savoir plus sur le film Providence d’Alain Resnais est sorti en 1977.

d’Alain Resnais est sorti en 1977. C’est le vingt-sixième film, et surtout le premier et unique long-métrage du réalisateur dans la langue de Shakespeare.

Providence est la ville natale de l’écrivain de science-fiction Howard Philips Lovecraft dont le personnage principal est directement inspiré.

Le film a raflé de multiples prix lors des César 1978 : Meilleur film français de l’année, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original ou adaptation, Meilleure musique écrite pour un film, Meilleur son, Meilleurs décors et Meilleur montage. Il a par ailleurs reçu le Prix de la critique française, le Grand Prix du cinéma français, le Décibel d’or et le Prix du meilleur film étranger à New York. Spectacles -> Projection Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

