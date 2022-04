Cinéclub, projection Demain on déménage PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest, 15 avril 2022, Brest.

Projection présentée et suivie d’une discussion et d’un moment convivial – séance gratuite. Pour plus de confort, apportez votre coussin ! Le film : Avec Sylvie Testud, Aurore Clément et Jean-Pierre Marielle. Charlotte est célibataire. elle essaie d’écrire des livres de commandes, des livres érotiques pour survivre sans que son esprit soit le moins de monde absorbé par l’érotisme ou le désir. Elle habite un duplex et vit dans un désordre et dans une distraction totale. Mais un jour, son père meurt et sa mère, professeure de inao, débarque chez elle avec son quart de queue, ses meubles et ses élèves. Charlotte se replie alors au deuxième étage, alors que sa mère, Catherine, occupe le premier. Produit par Gémini Films et Paradise Films. sorite en salle en 2004 / 1h50mn

Entrée libre

PL Guérin 1 rue Alexandre Ribot 29200Brest



2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T22:00:00