Un huis clos aquatique métaphore des méfaits d’un capitalisme sans aucun contrôle. Dans « Esclaves des mers », Joël Farges dénonce l’exploitation crapuleuse d’enfants philippins par des armateurs sans scrupule.

Le film

Synopsis : Au sud des Philippines, Mario et Alonso, deux frères de l’éthnie Badjao, voient débarquer le capitaine d‘un vieux rafi ot appartenant à la ” Fishing Filipino Company “. Le capitaine recrute de jeunes garçons pour une pêche intensive dans les récifs coralliens. Il fait miroiter de bons salaires pour convaincre les parents de les laisser partir. Mario, Alonso et d’autres Badjao se retrouvent entassés sur le cargo avec des enfants d’éthnies rivales. Sans scrupule, le capitaine fait pêcher les enfants nuits et jours, en apnée, avec une lourde pierre à leur ceinture destinée à casser les coraux pour attraper le plus grand nombre de poissons. Harassés par les plongées incessantes, victimes d’accidents quotidiens, menacés par les requins, harcelés par un capitaine brutal, les jeunes pêcheurs sont soumis à un régime inhumain. Quand un des enfants meurt accidentellement, puis quand les petits pêcheurs apprennent que la companie ne veut plus les payer, la révolte éclate, violente et sanglante…

Durée : 1h32

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnels ayant participé aux films : réalisateurs, acteurs, décorateurs…

En savoir plus sur le film

Esclaves des mers de Joël Farges est sorti en 2009.

de Joël Farges est sorti en 2009. Le film a été réalisé aux Philippines sur les lieux d’un drame survenu il y a une quinzaine d’année, point d’inspiration du film.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

