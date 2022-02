CINECLUB enfants : L’île de Black Mór de Jean-François LAGUIONIE Brest, 27 février 2022, Brest.

CINECLUB enfants : L’île de Black Mór de Jean-François LAGUIONIE Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot Brest

2022-02-27 – 2022-02-27 Patronage Laïque Guérin 1 rue Alexandre Ribot

Brest Finistère

Discussion après la projection animée par les bénévoles du cinéclub du PL Guérin.

Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s’échappe de l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d’une île au trésor tombée du livre de Black Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler.

Avec deux pillards d’épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s’empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île à l’autre bout de l’Océan Atlantique. Mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates…

En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu’on ne le croit, et bien des aventures l’attendent avant d’arriver à l’Ile de Black Mór…

2004 / 1h 21min / Animation

film conseillé pour les enfants à partir de 6 ans

ENTREE GRATUITE. Pour plus de confort, apportez votre coussin ! Partenaires de la soirée : Pl Guérin et Termaji

