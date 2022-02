CinéClub : « Another day of life » de Raúl de la Fuente et Damian Nenow Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CinéClub : « Another day of life » de Raúl de la Fuente et Damian Nenow Le Carreau du Temple, 15 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 19h30 à 21h00

payant

Un récit en animation sur la sanglante guerre civile de 1975 en Angola à travers les yeux du célèbre journaliste polonais Ryszard Kapuściński. Un témoignage sans concession sur l’horreur de la guerre civile. Le film Synopsis : Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est un fervent défenseur des causes perdues et des révolutions. À l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile sanglante à l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain. Durée : 1h25 Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec Éric Goossens, co-producteur du film et producteur de films d’animation, et Jan Krauze, journaliste et écrivain. En savoir plus sur le film : Another day of life de Raúl de la Fuente et Damian Nenow est sorti en 2018.

Le film est adapté du livre éponyme de Ryszard Kapuściński (paru en français sous le titre D’une guerre l’autre Angola 1975 aux éditions Flammarion), célèbre journaliste qui relate son expérience cauchemardesque de la guerre civile angolaise en 1975.

Le film a remporté le prix du Meilleur film d’animation aux European Film Awards 2018 (France), a reçu une nomination dans la Compétition internationale au FIPADOC 2019 (Biarrritz) et a été présenté Hors Compétition lors des Séances Spéciales du Festival de Cannes 2018 (Cannes). Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Contact : 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://bit.ly/adol2022 https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple Cinéma

Date complète :

2022-03-15T19:30:00+01:00_2022-03-15T21:00:00+01:00

© Le Carreau du Temple

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris Departement Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CinéClub : « Another day of life » de Raúl de la Fuente et Damian Nenow Le Carreau du Temple 2022-03-15 was last modified: by CinéClub : « Another day of life » de Raúl de la Fuente et Damian Nenow Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 15 mars 2022 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris