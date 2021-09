Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Cinéclub allemand Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Cinéclub allemand Anglet, 4 octobre 2021, Anglet. Cinéclub allemand 2021-10-04 18:00:00 – 2021-10-04 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Projection du film "Sommerhäuser" (Le jardin) en VO sous-titrée en français.

