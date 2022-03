CINECLUB ADULTE – LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

CINECLUB ADULTE – LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN Valras-Plage, 24 mars 2022, Valras-Plage. CINECLUB ADULTE – LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN Valras-Plage

2022-03-24 – 2022-03-24

Valras-Plage Hérault Projection du film “Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Projection du film “Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. +33 4 67 32 33 33 Projection du film “Le fabuleux destin d’Amélie Poulain” de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou. Entrée libre dans la limite des places disponibles. palais de la mer

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville Valras-Plage Departement Hérault

Valras-Plage Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

CINECLUB ADULTE – LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN Valras-Plage 2022-03-24 was last modified: by CINECLUB ADULTE – LE FABULEUX DESTIN D’AMELIE POULAIN Valras-Plage Valras-Plage 24 mars 2022 Hérault Valras-Plage

Valras-Plage Hérault