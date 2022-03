CINECLUB ADULTE – HOMMAGE A JEAN PAUL BELMONDO – CARTOUCHE Valras-Plage, 14 avril 2022, Valras-Plage.

CINECLUB ADULTE – HOMMAGE A JEAN PAUL BELMONDO – CARTOUCHE Valras-Plage

2022-04-14 18:30:00 – 2022-04-14

Valras-Plage Hérault

Projection du film “Cartouche” de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo.

Cartouche, un bagarreur au grand cœur, vole la paye du régiment dans lequel il a été enrôlé avec ses comparses La Douceur et la Taupe. Accompagnés de Vénus, ils arrivent à Paris et prennent le contrôle de la bande de Malichot pour détrousser les riches et les puissants. Mais lors d’une embuscade, Vénus se sacrifie et la bande décide de la venger.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Projection du film “Cartouche” de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

+33 4 67 32 33 33

Projection du film “Cartouche” de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo.

Cartouche, un bagarreur au grand cœur, vole la paye du régiment dans lequel il a été enrôlé avec ses comparses La Douceur et la Taupe. Accompagnés de Vénus, ils arrivent à Paris et prennent le contrôle de la bande de Malichot pour détrousser les riches et les puissants. Mais lors d’une embuscade, Vénus se sacrifie et la bande décide de la venger.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

palais de la mer

Valras-Plage

dernière mise à jour : 2022-02-18 par