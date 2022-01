Cinéclub à Guérin : 12 hommes en colère Patronage Laïque Guérin, 28 janvier 2022, Brest.

Discussion après la projection animée par les bénévoles du cinéclub du PL Guérin. Au cours de cette séance, le PL Guérin inaugurera l’installation d’un grand écran et du son cinéma. Synopsis : Un jeune homme d’origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l’unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu’il a un doute et que la vie d’un homme mérite quelques heures de discussion. Il s’emploie alors à les convaincre un par un. 1957/1h 35min / Drame /Avec Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler /Titre original Twelve Angry Men En pratique : Vendredi 28 janvier 2022 à 20 h – PL Guérin – 1 rue Alexandre RIBOT à Brest (quartier kérigonan) ENTREE GRATUITE. Pour plus de confort, apportez votre coussin ! Partenaires de la soirée : Pl Guérin et Termaji

entrée gratuite

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère



