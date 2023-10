Cinéclub · « Tango libre », film de Frédéric Fonteyne Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéclub · « Tango libre », film de Frédéric Fonteyne Le Carreau du Temple Paris, 21 mai 2024, Paris. Le mardi 21 mai 2024

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau Une comédie dramatique sur fond de tango et de parloirs de prison servie par les formidables comédiens François Damiens et Sergi López. Le film Synopsis : JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours de tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il la retrouve avec surprise au parloir de la prison, elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant… Étrangement attiré par cette femme libre qui ne vit selon aucune règle, JC finit par transgresser tous les principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors… Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·le·s ayant participé au film ou qui permettront de mieux comprendre le film. En savoir plus sur le film : Tango libre a été tourné dans une vraie prison, en Pologne.

François Damiens a été attiré par ce rôle différent de ceux qu’il avait pu jouer auparavant, même s’il a eu quelques frayeurs au départ. Le comédien s’est entrainé durant plusieurs semaines avec un danseur professionnel, qui apparait d’ailleurs dans le film.

Tango libre a été présenté au Festival de Venise 2012, d'où il est reparti avec le Prix spécial du Jury. En partenariat avec CinéCaro Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

