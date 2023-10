Cinéclub · « Polina, danser sa vie », le film de Valérie Müller et Angelin Preljocaj Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéclub · « Polina, danser sa vie », le film de Valérie Müller et Angelin Preljocaj Le Carreau du Temple Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau Une jeune ballerine russe voit son destin basculer à la découverte de la danse contemporaine en France. Un premier film réussi pour le chorégraphe Angelin Preljocaj qui ajoute une corde à son arc. Le film Synopsis : Russie, dans les années 90. Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse profondément. C’est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie. Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·le·s ayant participé au film ou qui permettront de mieux comprendre le film. En savoir plus sur le film : Polina, danser sa vie est l’adaptation de la bande dessinée Polina (vendue à plus de 40 000 exemplaires) de Bastien Vivès. C’est le personnage principal de Polina, jeune danseuse russe, qui a donné envie à Valérie Müller et son compagnon chorégraphe Angelin Preljocaj de faire ce film.

Pour trouver l’interprète de Polina, Valérie Müller et Angelin Preljocaj ont commencé par chercher des comédiennes qui avaient des formations de danseuses mais se sont rendus compte que leur niveau n’était pas suffisant. Les cinéastes ont alors décidé de chercher en Russie, à Moscou puis à Saint-Pétersbourg. Au total, 600 filles ont été auditionnées jusqu’à ce qu’Anastasia Shevtsova soit retenue.

Au moment de la conception de Polina, danser sa vie, Valérie Müller et Angelin Preljocaj avaient comme références Les Chaussons rouges, les films de Fred Astaire, Billy Elliot et Pollock. En partenariat avec CinéCaro Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/Q7TAG6NU +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/Q7TAG6NU

© Carole Bethuel 4 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Carreau du Temple Paris latitude longitude 48.864697,2.361483

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/