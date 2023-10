Cinéclub · « Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin », documentaire de Tomer Heymann Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Cinéclub · « Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin », documentaire de Tomer Heymann Le Carreau du Temple Paris, 12 mars 2024, Paris. Le mardi 12 mars 2024

de 19h30 à 21h30

.Tout public. payant Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau Ce documentaire dévoile le processus créatif d’Ohad Naharin, l’invention de son langage chorégraphique unique et de sa technique de danse hors-norme appelée « Gaga ». Le film Synopsis : L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Le film nous dévoile le processus créatif d’un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse hors-norme appelée « Gaga ». Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·le·s ayant participé au film ou qui permettront de mieux comprendre le film. En savoir plus sur le film : Pour Ohad Naharin, qui a pendant des années refusé que l’on documente son travail, confier ce projet à Tomer Heymann qu’il connait depuis 25 ans et qui avait déjà réalisé un film sur son travail (Out of focus), fut une évidence. C’est en 2008 que le chorégraphe Ohad Naharin laissa finalement entrer le metteur en scène Tomer Heymann dans son univers après plusieurs refus.

Le film Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin était déjà quasiment terminé deux ans avant sa sortie officielle mais Tomer Heymann n’en était pas satisfait. Il avait réalisé à ce moment que Ohad avait été généreux pour évoquer son travail mais nettement moins disposé à parler de sa vie privée.

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin a remporté un franc succès en Israël. Ce succès est en partie dû au fait que les gens peuvent s’identifier à l’histoire d’Ohad qui, via son art, se bat pour son pays.

Ohad Naharin a laissé une liberté totale ou presque à Tomer Heymann quant au final cut de son film. Il n'a demandé qu'une seule chose : avoir le droit de modifier le choix des chorégraphies. En partenariat avec CinéCaro

