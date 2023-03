Cinéclub · Made in Bangladesh · Rubaiyat Hossain Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Cinéclub · Made in Bangladesh · Rubaiyat Hossain Le Carreau du Temple, 4 avril 2023, Paris. Le mardi 04 avril 2023

. payant Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau Une lutte vibrante de Rubaiyat Hossain contre l’exploitation et le patriarcat au Bangladesh. Le film Synopsis : Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout. Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnels ayant participé aux films : réalisateurs, acteurs, décorateurs… En savoir plus sur le film : Le film a été présenté dans la sélection officielle en compétition au festival international du film de Toronto et au festival international du film de Stockholm.

Le film a remporté plusieurs récompenses : prix pour la paix au festival international du film de Tromsø, et trois prix au festival international du film d’Amiens (prix CMCAS, prix spécial du jury fiction et prix du public). En partenariat avec CinéCaro Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris Contact : https://weez.li/L2FDDQWZ 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/L2FDDQWZ

© Tous droits réservés Made in Bangladesh – Rubaiyat Hossain

