Cinéclub · Les filles du botaniste de Dai Sijie Le Carreau du Temple, 7 février 2023, Paris.

Le mardi 07 février 2023

de 19h30 à 21h30

. payant

Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau

Une œuvre sulfureuse de Dai Sijie dans une Chine pétrie de tabous.

Le film

Synopsis : Dans la Chine des années 80, tous les tabous ne sont pas levés. Min, une jeune orpheline, part faire ses études chez un botaniste de renom. Homme secret et père autoritaire, son professeur vit sur une île qu’il a transformée en jardin luxuriant. Contrainte de partager cette vie solitaire et effacée, sa fille An accueille avec joie l’arrivée de l’étudiante. Très vite complices, les deux jeunes femmes voient leur amitié évoluer vers une attraction troublante, sensuelle et interdite. Incapables de se séparer, Min et An imaginent bientôt un dangereux arrangement pour continuer à partager le même toit…

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnels ayant participé aux films : réalisateurs, acteurs, décorateurs…

En savoir plus sur le film :

Bien que l’homosexualité ait été dépénalisée depuis 2001 en République populaire de Chine, le tournage du film a été interdit dans ce pays et fut réalisé intégralement au Viêtnam.

En partenariat avec CinéCaro

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

