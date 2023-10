Cinéclub · « Crazy Horse », le documentaire de Frederick Wiseman Le Carreau du Temple Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Le mardi 30 janvier 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif C : plein 8€ / réduit 5€ / demi-tarif 4€ / Gratuité avec la Carte Carreau

La caméra du documentariste américain entre dans les coulisses du prestigieux cabaret parisien, filme répétitions, réunions de travail et numéros de revue chorégraphiés par Philippe Decouflé.

Le film

Synopsis : Entrez dans les coulisses du temple mondial de la sensualité, le Crazy Horse… Pour son 39e film, Frederick Wiseman lève le rideau d’une troisième institution française après la Comédie Française et le Ballet de l’Opéra de Paris. Au cœur du plus avant-gardiste des cabarets parisiens, la caméra du documentariste américain suit le metteur en scène Philippe Decouflé et Ali Mahdavi, directeur artistique, qui réinventent les numéros de la célèbre revue de danseuses nues. Découvrez la vie du Crazy, des répétitions aux représentations publiques…

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·le·s ayant participé au film ou qui permettront de mieux comprendre le film.

En savoir plus sur le film :

La filmographie de Frederick Wiseman est constituée d’une quarantaine de documentaires. Avec Crazy Horse, il signe son troisième film documentaire prenant place à Paris après deux autres volets, La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris et La Comedie-Francaise ou l’Amour joue.

Après quarante ans de tournage sur pellicule de 16 mm, Frederick Wiseman a tourné son documentaire en Haute Définition, ce qui lui a permis de bien restituer l’ambiance colorée du Crazy Horse. Lui et son chef-opérateur se sont immergés dans cette usine nocturne de fantaisie pendant onze semaines.

Frederick Wiseman dit vouloir soulever des questions par ses documentaires. Il décrit ainsi son film comme un questionnement sur « le désir, l’érotisme, la sensualité, l’artifice des femmes, le contraste entre beauté naturelle et beauté créée ».

En partenariat avec CinéCaro

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/NDFXCVRR +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/NDFXCVRR

Frederick Wiseman