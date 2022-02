Cinéchanges #7 : Projection du film « La Nuée », réalisé par Just Philippot (2020, France, 1h40) Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Cinéchanges #7 : Projection du film « La Nuée », réalisé par Just Philippot (2020, France, 1h40) Médiathèque André Malraux, 7 mai 2022, Tourcoing. Cinéchanges #7 : Projection du film « La Nuée », réalisé par Just Philippot (2020, France, 1h40)

Médiathèque André Malraux, le samedi 7 mai à 14:30

Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans l’élevage de sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus… Du cinéma fantastique réussi, utilisant les codes du genre pour traiter également de sujets contemporains comme la surexploitation des ressources naturelles vivantes ou la situation difficile du monde paysan. Avec peu d’effets visuels, Just Philippot réussit à marier climat horrifique et propos écologique. A découvrir absolument. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Cette projection est associée au [Cinéchanges « Nature et cinéma »](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cinechanges-7-nature-et-cinema?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=projections-et-rdv-cinema-series&lang=fr) dans le cadre de notre programmation Utopia – Lille 3000.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans.

Pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans l’élevage de sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus… Un film fantastique à découvrir. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:30:00 2022-05-07T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing Departement Nord

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Cinéchanges #7 : Projection du film « La Nuée », réalisé par Just Philippot (2020, France, 1h40) Médiathèque André Malraux 2022-05-07 was last modified: by Cinéchanges #7 : Projection du film « La Nuée », réalisé par Just Philippot (2020, France, 1h40) Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 7 mai 2022 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord