Médiathèque André Malraux, le samedi 14 mai à 14:30

A la faveur d’un cinéchanges printanier, nos bibliothécaires cinéphiles analyseront comment le cinéma décline le rapport de l’homme à la nature. En effet, tour à tour complice ou hostile, la nature participe bien souvent au récit cinématographique. Des déserts filmés de John Ford aux forêts de John Boorman, des jungles de Tarzan aux falaises de La Fille de Ryan, nous vous proposerons un parcours cinématographique jalonné de nombreux extraits. Ce Cinéchanges est associé à la projection de [_La nuée_](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cinechanges-7-projection-du-film-la-nuee-realise-par-just-philippot-2020-france-1h40) dans le cadre de notre programmation Utopia – Lille 3000.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans.

Nos bibliothécaires cinéphiles analyseront comment le cinéma de fiction décline le rapport de l'homme à la nature. De La Prisonnière du désert à Into the wild, la nature se fait paysage de cinéma…

2022-05-14T14:30:00 2022-05-14T16:30:00

