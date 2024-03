Cinéchanges #16 : La comédie musicale Médiathèque André Malraux Tourcoing, samedi 22 juin 2024.

Cinéchanges #16 : La comédie musicale Chantons sous la pluie, West Side story, La la land… Ou de Broadway à Rochefort, du bonheur à la mélancolie, notre duo cinéphile remontra le fil de l’histoire chatoyante de la comédie musicale. Samedi 22 juin, 14h30 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T14:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-22T14:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:30:00+02:00

Chantons sous la pluie, West Side story, La la land… Ou de Broadway à Rochefort, du bonheur à la mélancolie, notre duo cinéphile remontra le fil de l’histoire chatoyante de la comédie musicale. Chant, musique, danse, dramaturgie : la comédie musicale, un art total au cinéma.

Cinéchanges associé à la projection de Chantons sous la pluie, le samedi 20 avril.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

