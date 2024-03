Cinéchanges #15 : Le teen-movie (ou l’histoire du film pour ados) Médiathèque André Malraux Tourcoing, samedi 13 avril 2024.

Cinéchanges #15 : Le teen-movie (ou l’histoire du film pour ados) La fureur de vivre, La boum, Le monde de Charlie… Notre duo cinéphile reviendra sur plus de 70 ans de teen movie, ou film pour les adolescents, en français. Ce cinéchanges est accessible dès 10 ans. Samedi 13 avril, 14h30 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T14:30:00+02:00 – 2024-04-13T16:30:00+02:00

La fureur de vivre, La boum, Le monde de Charlie… Notre duo cinéphile reviendra sur plus de 70 ans de teen movie, ou film pour les adolescents, en français. Par nostalgie ou pour célébrer ce genre cinématographique qui est tout sauf un genre mineur, nous vous attendons nombreux

Et teen movie oblige, nous ouvrons ce cinéchanges aux plus jeunes (dès 10 ans).

Cinéchanges associé à la projection de Freaky Friday, le samedi 20 avril.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cinechanges-15-projection-de-freaky-friday-un-film-de-mark-waters-usa-2003-97-min »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Droits réservés