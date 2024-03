CinÉchange : Un été afghan Cinéma La Lanterne Bègles, jeudi 14 mars 2024.

CinÉchange : Un été afghan Séance spéciale avec vote pour la prochaine séance et suivie d’un verre et d’une petite auberge espagnole ! Jeudi 14 mars, 20h15 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:15:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:15:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Le film

En 1960, le cinéaste James Ivory s’est rendu en Afghanistan pour tourner des scènes destinées à un film documentaire. Le film n’a jamais été réalisé, et les images sont restées enfermées dans une malle pendant 60 ans. En 2022, à l’âge de 94 ans, il a décidé de se plonger dans ce matériel unique pour se remémorer sa jeunesse et comprendre ainsi comment ce voyage improbable loin de sa petite ville américaine de l’Oregon a contribué à former le célèbre cinéaste qu’il est devenu.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

