CINECHANGE – MARS 22 ——————– Le film projetté en ce mois de mars sera LE COMPARTIMENT N° 6 Lauréat du Grand Prix du Festival de Cannes 2021 (ex-aequo avec « Un héros »), Juho Kuosmanen nous offre un voyage plein de douceur et d’humanité sur lequel revient son réalisateur, le Finlandais Juho Kuosmanen. _Drame, Comédie_ _De Juho Kuosmanen_ _Par Juho Kuosmanen, Andris Feldmanis_ _Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova_ _Durée : 1 h 42 min_ Synopsis : Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

