Cinébus Nay, 21 mars 2022, Nay.

Cinébus Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme Nay

2022-03-21 19:15:00 – 2022-03-21 Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme

Nay Pyrénées-Atlantiques

EUR 9 9 Sortie cinéma pour assister au film “Compétition officielle” de Mariano Cohn et Gastón Duprat. Cette comédie avec Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez s’inscrit dans le cadre du festival “Un printemps Latino”.

Synopsis : Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Sortie cinéma pour assister au film “Compétition officielle” de Mariano Cohn et Gastón Duprat. Cette comédie avec Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez s’inscrit dans le cadre du festival “Un printemps Latino”.

Synopsis : Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Sortie cinéma pour assister au film “Compétition officielle” de Mariano Cohn et Gastón Duprat. Cette comédie avec Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez s’inscrit dans le cadre du festival “Un printemps Latino”.

Synopsis : Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

©plain écran

Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme Nay

dernière mise à jour : 2022-03-15 par