Cinébus Nay, 30 novembre 2021, Nay. Cinébus Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme Nay

2021-11-30 19:15:00 – 2021-11-30 Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay EUR 9 9 Le Cinébus vous amène voir le film Tré Piani, un film de Nanni Moretti, au Méliès de Pau.

Une série d’évènements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble, dévoilant leurs difficultés à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent chacune à leur manière de raccommoder ces vies désunies. Noir et solaire à la fois, Tré Piani rend hommage au rôle de transmission des femmes dans une société en perte de repères. Le Cinébus vous amène voir le film Tré Piani, un film de Nanni Moretti, au Méliès de Pau.

©AssociationPlain'Ecran

Place du 8 Mai 1945 Office de Tourisme Nay

