CINÉART Place de la mairie Saint-Frajou, dimanche 11 août 2024.

CINÉART Place de la mairie Saint-Frajou Haute-Garonne

Contes et légendes du Louvre

Adapa, le sage

Amour de porcelaine

Aventures de Persée

Ce coquin d’Hermès

Chéops et le secret des chambres de Thot

François et le loup

Prince aux trois destins

Réalisation Edwige Kertès

Documentaire

Retrouvez les séances cinéArt du Musée un dimanche par mois .

Début : 2024-08-11 16:00:00

fin : 2024-08-11 16:00:00

