**Le Roi et l’Oiseau** Réalisé par Paul Grimault et Jacques Prévert entre 1946 et 1953 et sorti en 1980, d’après le conte _La Bergère et le Ramoneur_ de Hans Christian Andersen. _”Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi…”_ (Source : Tamasa Cinéma) _-RENDEZ-VOUS-_ **Jeudi 02 septembre à 20h30, Place Sainte Anne, Montpellier** La MAOM vous propose de (re)découvrir ce chef d’oeuvre d’animation qui nous parle de démocratie à travers un univers architectural surprenant : château tout en verticalité, coupole rococo, trappes piégeuses et mécanismes futuristes… Le film sera présenté par Jean-Pierre Foubert, et sera suivi d’un échange à la fin de la projection. Un évènement soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie.

Entrée libre et gratuite, pass sanitaire demandé

Projection sur la Place Sainte Anne du film d’animation “Le Roi et l’Oiseau”, réalisé par Paul Grimault et Jacques Prévert.

