**CINEARCHI | Permis de Construire** En pleine introspection, Colas Devauchelle requestionne son rapport au monde, au collectif, à la ruralité et à l’habitat… Il se lance alors dans une véritable aventure : l’auto-construction de sa maison et nous invite à réfléchir sur la question d’habiter autrement. La Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée vous propose de découvrir **”Permis de construire”**, un documentaire autobiographique réalisé par Colas Devauchelle. A travers son récit, il nous partage son parcours, ou comment s’éloigner des modèles imposés et réaliser qu’il est possible de changer sa conception de l’habitat. Un échange avec le réalisateur est prévu à la fin de la projection. _”Dans un coin reculé du Lot-et-Garonne, un groupe d’amis décide de créer un lieu de vie collectif autour d’une ferme. Parmi eux, Colas se souvient des choix qui l’ont poussé à la néo-ruralité. Sous forme de récit autobiographique, Permis de construire retrace son parcours d’habitat : des colocations à Paris aux squats de la petite ceinture jusqu’à l’auto-construction de sa maison qui pose certains problèmes d’urbanisme. Le film propose une réflexion stimulante sur la possibilité d’habiter et de vivre « autrement » dans une société très normative.”_ (Source : Les Films du temps scellé) **Déroulé de la soirée :** 20h30 : Début 20h45 : Projection (durée du film : 78 minutes) 22h05 : Echange avec Colas Devauchelle, réalisateur

Entrée libre

La MAOM vous invite à découvrir Permis de Construire, ce documentaire autobiographique nous plonge dans une aventure collective d’auto-construction et nous invite à requestionner nos façons d’habiter.

Halle Tropisme 121 rue fontcouverte montpellier Montpellier Croix d’Argent Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T22:30:00