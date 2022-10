Cinéalma Carros Carros Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Carros

Cinéalma Carros, 14 octobre 2022, Carros. Cinéalma

5 bis Boulevard de la Colle Belle Salle Juliette Gréco Carros Alpes-Maritimes Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle

2022-10-14 – 2022-10-23

Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle

Carros

Alpes-Maritimes Carros EUR 3 3 Octobre à Carros est synonyme de voyage vers les rives de la Méditerranée. Désormais installé depuis plus d’une décennie, le festival Cinéalma a encore une fois l’ambition de tenir toutes ses promesses avec une programmation exigeante. +33 4 89 22 24 53 https://www.cinealma.fr/ Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Carros Autres Lieu Carros Adresse Carros Alpes-Maritimes Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Ville Carros lieuville Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros Departement Alpes-Maritimes

Carros Carros Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carros/

Cinéalma Carros 2022-10-14 was last modified: by Cinéalma Carros Carros 14 octobre 2022 5 bis Boulevard de la Colle Belle Salle Juliette Gréco Carros Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Carros

Carros Alpes-Maritimes