Dans le cadre de l’opération « Cinéma dans mon village », le Cinéma Vox Itinérant propose pour cette année et à chaque passage mensuel à Ferrières 2 séances de cinéma : un film jeune public et un film tout public. Au programme : – 17 h : « Encanto- La fantastique famille madrigal » un film d’animation de Byron Howard. – 20 h 30 : « West Side Story » de Steven Spielberg. Salle René Larcheron. Tarif : plein tarif 6,50 € / adhérent 5 € / réduit 5,50 € / -14 ans 4 € Ciné Vox à Ferrières Salle René Larcheron 40 rue des fossés, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T16:00:00 2022-01-26T22:00:00

