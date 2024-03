Ciné Volant PRESQUE EISCAE Étueffont, mardi 12 mars 2024.

Ciné Volant PRESQUE EISCAE Étueffont Territoire de Belfort

> Dès 19h30 un verre vous est offert avant le lancement du film !

France, Suisse | 2022 | 1h32 | Comédie, Drame

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Le duo signe un road-movie solaire, initiatique et profondément humain, à l’écriture ciselée, où poésie et cocasserie s’entremêlent avec finesse et tendresse. (Télé Loisirs) 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:00:00

fin : 2024-03-12

EISCAE 31 Grande Rue

Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

