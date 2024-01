Ciné Volant L’ORIGINE DU MAL Foyer Rural Rougemont-le-Château, vendredi 23 février 2024.

> Dès 19h30 un verre vous est offert avant le lancement du film !

France, Canada | 2022 | 2h03 | Drame, Thriller

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.

Quelqu’un ment.

Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Sébastien Marnier livre un thriller en forme de jeu de massacre. Baroque, méchant et déroutant. Le mariage réjouissant et réussi entre Chabrol et De Palma. (CinemaTeaser) EUR.

Foyer Rural 20 Rue de Masevaux

Rougemont-le-Château 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23



