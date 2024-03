Ciné Volant Junior dès 8 ans Ma Vie de Courgette EISCAE Étueffont, mardi 16 avril 2024.

Ciné Volant Junior dès 8 ans Ma Vie de Courgette EISCAE Étueffont Territoire de Belfort

Projection du film MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras, précédée d’un atelier créatif et d’un goûter !

> Au programme

– 15h atelier + goûter

– 16h projection du film

Suisse, France | 2015 | 1h06 | dès 8 ans | Animation, Drame, Famille

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Ce film intelligent, réaliste et positif, conte la renaissance d’un enfant après une tragédie familiale. Une leçon de résilience qui s’appuie sur la force de l’amitié, de l’amour et de la bienveillance remarquable à tout point de vue ! (Les Fiches du Cinéma) 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-16

EISCAE 31 Grande Rue

Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

L’événement Ciné Volant Junior dès 8 ans Ma Vie de Courgette Étueffont a été mis à jour le 2024-03-04 par COORDINATION BELFORT