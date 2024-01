Ciné Volant GOLIATH EISCAE Étueffont, mardi 13 février 2024.

Ciné Volant GOLIATH EISCAE Étueffont Territoire de Belfort

> Suivi d’une rencontre avec le compositeur musical du film, Bertrand Blessing.

France | 2021 | 2h02 | Thriller

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Gilles Lellouche et Pierre Niney s’affrontent sur fond de pesticides et de lobbys derrière la caméra de Frédéric Tellier. Un film efficace qui honore une certaine idée du cinéma français populaire et exigeant. (Les Echos) EUR.

EISCAE 31 Grande Rue

Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13



