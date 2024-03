Ciné Volant Captain Fantastic EISCAE Étueffont, mardi 16 avril 2024.

Etats-Unis | 2016 | 1h58 | Comédie dramatique

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.

Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

Un face-à-face entre nature et culture, dans un récit d’éducation en forme d’utopie que porte, sur ses larges épaules, Viggo Mortensen, parfaite incarnation du père, ce héros. (Le Dauphiné Libéré) 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-16

EISCAE 31 Grande Rue

Étueffont 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@cinemasdaujourdhui.com

