Ciné-Voisins, c’est un festival de cinéma en bas de chez vous, en plein air, avec des films qui vous ressemblent : tous différents, tous sur l’écran ! Ciné-Voisins investit les cours d’immeubles, les espaces communs des grands ensembles, les jardins au pied des tours… Les projections (entrée libre !) sont introduites par des courts métrages le plus souvent réalisés par des jeunes ou moins jeunes du quartier. Elles sont précédées d’un pique-nique à apporter. Ciné-Voisins est un festival participatif : les séances sont préparées en amont par des associations locales actives dans le domaine de l’éducation populaire et du cinéma. Les films, documentaires, fictions ou comédies, sont choisis pour leur capacité à attirer le public le plus large : familles, jeunes ou anciens du quartier, mais aussi cinéphiles venus de plus loin. ​ Les projections sont conçues comme un trait d’union entre les Portes du 20e, qui restent méconnues des Parisiens, et, pour la première fois cette année, Les Lilas. Elles sont autant d’occasions de découvrir de nouveaux espaces, de renouveler son expérience de la ville et de se rencontrer. N.B. : Entrée libre et gratuite à toutes les soirées du festival, sauf celle du 22/07 au jardin de l’Ehpad Alquier-Debrousse, gratuite sur inscription : [[contact@lafabriquedocumentaire.fr](mailto:contact@lafabriquedocumentaire.fr)](mailto:contact@lafabriquedocumentaire.fr) Toutes les infos : [[http://cine-voisins.fr](http://cine-voisins.fr)](http://cine-voisins.fr)

Entrée libre

Festival de cinéma en plein air au pied des immeubles

