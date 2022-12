Ciné-Villages – « Revoir Paris » Nanton Nanton Nanton Catégories d’évènement: Nanton

Saône-et-Loire

Ciné-Villages – « Revoir Paris » Nanton, 7 janvier 2023, Nanton Nanton. Ciné-Villages – « Revoir Paris » Foyer Rural Rue Saint Hubert Nanton Saône-et-Loire Rue Saint Hubert Foyer Rural

2023-01-07 – 2023-01-07

Rue Saint Hubert Foyer Rural

Nanton

Saône-et-Loire Nanton Retour du Ciné-Villages à Nanton avec le film Revoir Paris avec deux programmations le samedi 7 janvier à 20h30 et le dimanche 8 janvier à 18h30. SYNOPSIS : A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible. amicaledesnantonnais71@gmail.com Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Nanton, Saône-et-Loire Autres Lieu Nanton Adresse Nanton Saône-et-Loire Rue Saint Hubert Foyer Rural Ville Nanton Nanton lieuville Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton Departement Saône-et-Loire

Nanton Nanton Nanton Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanton-nanton/

Ciné-Villages – « Revoir Paris » Nanton 2023-01-07 was last modified: by Ciné-Villages – « Revoir Paris » Nanton Nanton 7 janvier 2023 Foyer Rural Rue Saint Hubert Nanton Saône-et-Loire Nanton Nanton Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Nanton Nanton Saône-et-Loire