Ciné-Village – « Le Parfum vert »

Saône-et-Loire Nanton Ciné-Village à Nanton avec le film « Le Parfum vert » de Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler avec une programmation le samedi 3 juin à 20h30 et le dimanche 4 juin à 18h30. SYNOPSIS : En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage très mouvementé en Europe. amicaledesnantonnais71@gmail.com Rue Saint Hubert Foyer Rural Nanton

