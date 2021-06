Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Ciné Vignes Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Ciné Vignes Sancerre, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sancerre. Ciné Vignes 2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-23

Sancerre Cher Venez découvrir ou redécouvrir le film « L’arnacoeur » lors d’une séance de cinéma dans le village de Sancerre, au coeur des vignes de l’appellation éponyme.

Vous pouvez venir vous installer avant le film, à partir de 19h, pour pique-niquer et déguster les vins des vignerons de Sury-en-Vaux.

Plusieurs stands vous permettront d’acheter de quoi grignoter pendant la séance.

Projection à la tombée de la nuit.

