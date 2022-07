Ciné Vignes Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Cher Saint-Satur Venez profiter d’une soirée conviviale et cinéphile au coeur des vignes !

A la nuit tombée, nous vous donnons rendez-vous autour d’une séance de cinéma en plein air. En début de soirée et avant le clap de début du film, nous vous proposons une dégustation de vins de l’appellation Sancerre. Prévoyez votre pique-nique puisqu’il n’y aura de restaurations sur place.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Film Kad Merad 3

Billetterie sur place à partir de 19h

Début du film à la nuit tombée, aux alentours de 21h45

Tarifs :

Entrée + 1 verre de vin : 6 €

Entrée simple : 3€

Gratuit pour les – de 12 ans

