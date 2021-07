Vercheny Vercheny Drôme, Vercheny Ciné’ Vignes – Cinéma dans les vignes Vercheny Vercheny Catégories d’évènement: Drôme

Vercheny

Ciné’ Vignes – Cinéma dans les vignes Vercheny, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vercheny. Ciné’ Vignes – Cinéma dans les vignes 2021-07-08 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-08 Cave Monge-Granon 3700 Avenue de la Clairette

Vercheny Drôme Profitez d’un cadre unique pour déguster les vins du domaine Monge Granon, de la Cave de Die Jaillance et la Cave Poulet & Fils. Possibilité de formule pique-nique. La soirée se terminera sous les étoiles pour visionner le film « Le goût des Merveilles ». contact@clairette-mongegranon.com +33 4 75 21 74 93 http://www.clairette-mongegranon.com/ dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vercheny Étiquettes évènement : Autres Lieu Vercheny Adresse Cave Monge-Granon 3700 Avenue de la Clairette Ville Vercheny lieuville 44.69892#5.25253