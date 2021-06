Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme, Suze-la-Rousse Ciné’ Vignes – Ce qui nous lie Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

Ciné’ Vignes – Ce qui nous lie Suze-la-Rousse, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Suze-la-Rousse. Ciné’ Vignes – Ce qui nous lie 2021-07-22 – 2021-07-22 Domaine des Gravennes 2933 route de Baume

Suze-la-Rousse Drôme Du 1er juillet au 10 août 2021, les vignobles de la vallée du Rhône s’associent au 7ème art pour vous proposer des dégustations et des projections de films en plein air.

Le Domaine des Gravennes vous propose ce soir « Ce qui nous lie ». http://www.cinevignes.fr/ Du 1er juillet au 10 août 2021, les vignobles de la vallée du Rhône s’associent au 7ème art pour vous proposer des dégustations et des projections de films en plein air.

Le Domaine des Gravennes vous propose ce soir « Ce qui nous lie ».

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Étiquettes évènement : Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Ville Suze-la-Rousse lieuville 44.32175#4.84629