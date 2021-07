RoquemaureRoquemaure Roquemaure Roquemaure Gard, Roquemaure Ciné vignes au Château de Boucarut Roquemaure Roquemaure RoquemaureRoquemaure Catégories d’évènement: Gard

Roquemaure Gard Roquemaure Roquemaure Gard Roquemaure Mon Inconnue, réalisé par Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine JapyProfitez du cadre enchanteur du Château Boucarut pour déguster leurs vins ainsi que ceux de Castel Oualou, du château Saint Nabor et du domaine Maby.Une formule pique-nique sera également proposée en partenariat avec La Table du Palais.La soirée se terminera sous les étoiles pour la projection du film dans le parc du domaine.2 formules disponibles : – 10€/pers soirée dégustation + film- 30€/pers soirée dégustation + film + pique-niqueN’hésitez plus à réserver vos places ici : https://www.weezevent.com/festival-cine-vignes-mon-inconnue (en cas de météo défavorable, les places seront remboursées) http://www.cinevignes.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-08 par

