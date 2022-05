Ciné-Vélo-Philo : Les Triplettes de Belleville Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Ciné-Vélo-Philo : Les Triplettes de Belleville Cinéma Le Trianon, 15 mai 2022, Romainville. Ciné-Vélo-Philo : Les Triplettes de Belleville

Cinéma Le Trianon, le dimanche 15 mai à 14:30

L’idée de génie qu’eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas lo… Avant le film, Cyril Fragniere, comédien seul en scène, présentera La Fabuleuse histoire de la reine bicyclette, un spectacle à la gloire du vélo ! (15 min) Après le film : ciné-phi… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T14:30:00 2022-05-15T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville Departement Seine-Saint-Denis

Cinéma Le Trianon Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/

Ciné-Vélo-Philo : Les Triplettes de Belleville Cinéma Le Trianon 2022-05-15 was last modified: by Ciné-Vélo-Philo : Les Triplettes de Belleville Cinéma Le Trianon Cinéma Le Trianon 15 mai 2022 Cinéma Le Trianon Romainville Romainville

Romainville Seine-Saint-Denis