du mardi 26 octobre au mercredi 27 octobre à Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri)

À chaque petites vacances scolaires, la médiathèque invite les enfants à la projection d’un film mystère, moment de découverte et d’évasion cinématographiques. [↓ Programme complet]([https://bit.ly/jeunepublic2122](https://bit.ly/jeunepublic2122) ) [↓ Programme annuel des ateliers](https://bit.ly/AteliersBF2021)

Gratuit. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Animation proposée par le secteur Image et Son de la médiathèque du Bois fleuri. Auditorium Paul Méry (médiathèque du Bois fleuri) rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde

2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00

