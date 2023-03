CINÉ-GOUTER // 10 JOURS ENCORE SANS MAMAN Ciné Triskell Luçon Catégories d’Évènement: Luçon

Vendée . Venez profiter d’une séance Ciné-Goûter autour du film « 10 jours encore sans maman » en partenariat avec Leclerc La Belle Vie de Luçon. Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel. Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman ! Ciné-goûter autour du film « 10 jours encore sans maman » communication.lucon@cinetriskell.com +33 9 67 08 94 22 https://lucon.cinetriskell.com/ Ciné Triskell Boulevard Michel Phelippon Luçon

