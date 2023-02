CINE-TRIO – CONCERT N53 LES GRANDS THEMES D’AMOUR DU CINEMA TEMPLE PORT ROYAL, 11 février 2023, PARIS.

MUSIQUE ET TOILE présente ce concert Des films et des musiques inoubliables !Nombreux sont les cinéastes à avoir impressionné les pellicules avec des passions amoureuses. Les compositeurs du 7ème Art aideront vos coeurs ardents de cinéphiles à les revivre !Avec des extraits de Casablanca, West Side Story, Docteur Jivago, Ben Hur, Roméo et Juliette, Out of Africa, L’Amant, Titanic… Le Saviez-vous?Le Ciné-Trio est d’abord le fruit d’une amitié entre trois musiciens diplômés la même année du CNSMDP. Leur passion commune pour la Musique de Film les a incités à créer cet ensemble alors qu’ils étaient encore étudiants. Depuis, le Ciné-Trio compte à son répertoire près de 500 arrangements inédits de thèmes parmi les plus célèbres composés pour le cinéma, allant des films des années trente aux jours actuels. Philippe Barbey-Lallia, Cyril Baleton, Timothée Oudinot Philippe Barbey-Lallia, Cyril Baleton, Timothée Oudinot

TEMPLE PORT ROYAL PARIS 18 BOULEVARD ARAGO Paris

