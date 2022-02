Ciné Tréto : Peau d’âne, un film de Jacques Demy (France, 1970, 1h30) Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Le roi promet à sa reine mourante de ne se remarier qu’avec une femme plus belle qu’elle. Des années plus tard, il décide d’épouser sa fille car elle seule est capable de rivaliser en beauté avec son épouse adorée… Du conte de Charles Perrault, Jacques Demy, sur une musique inoubliable de Michel Legrand, tire un film enchanteur et baroque. Ce classique de la comédie musicale séduira petits et grands. La projection sera suivie d’un temps d’échange philosophique à hauteur d’enfants.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 7 ans.

À la (re)découverte, en famille, de la comédie musicale indémodable signée Jacques Demy sur une partition de Michel Legrand. Séance suivie d’un temps d’échange philosophique à hauteur d’enfants. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord

2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T17:00:00

