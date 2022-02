CINÉ TOUT-PETITS Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles

CINÉ TOUT-PETITS Médiathèque le Passe Muraille, 16 février 2022, Saint-Julien-de-Concelles. CINÉ TOUT-PETITS

Médiathèque le Passe Muraille, le mercredi 16 février à 10:30

**Rita et Crocodile, deux petits aventuriers à la découverte du monde !** **Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger… comme tout bon crocodile qu’il est !** **Réservation conseillée** **A partir de 3 ans**

Gratuit, réservations conseillées

Séance ciné pour les plus petits ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien de Concelles – 5 rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T10:30:00 2022-02-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles Autres Lieu Médiathèque le Passe Muraille Adresse Saint-Julien de Concelles - 5 rue des Heurthauds Ville Saint-Julien-de-Concelles lieuville Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Departement Loire-Atlantique

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-de-concelles/

CINÉ TOUT-PETITS Médiathèque le Passe Muraille 2022-02-16 was last modified: by CINÉ TOUT-PETITS Médiathèque le Passe Muraille Médiathèque le Passe Muraille 16 février 2022 Médiathèque Le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique